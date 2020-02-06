Основные причины покупать полис ОСАГО для своего автомобиля

Все владельцы автомобилей подвергаются риску их повреждения, по этой причине они пользуются услугами страховщиков. Одним из двух основных видов таких услуг наряду с КАСКО является ОСАГО.

Необходимость покупки полиса ОСАГО

ОСАГО представляет собой страховую услугу, в рамках которой собственник машины страхует ту автогражданскую ответственность, которую он несет перед третьими лицами. В настоящее время можно приобрести https://www.infullbroker.ru/private/avto/osago/. Все собственники авто обязаны оформить ОСАГО в силу следующих причин:

согласно существующим правовым нормам, страхование автогражданки является обязательным;

автовладелец должен иметь гарантии того, что пострадавший из-за него человек получит компенсацию расходов на восстановление здоровья и транспортного средства;

полис ОСАГО позволят автовладельцу избежать непредвиденных финансовых затрат.

Особенности оформления полиса ОСАГО

Ключевой вопрос, появившийся после введения ОСАГО онлайн, – каким способом необходимо предъявлять его инспектору ГИБДД. В законодательстве нет четкого требования иметь его на руках, но для предотвращения проблем во взаимодействии с инспекторами ГИБДД лучше его распечатать и держать в бардачке. Ни печати страховщика, ни подписи страхователя на этом документе не будет. И хотя страхователь может расписаться на распечатанном полисе, но при отсутствии его подписи актуальность этого документа не уменьшится. При оформлении полиса ОСАГО в бумажном виде данная работа производится сотрудником страховой компании, в то время как при самостоятельном оформлении велика вероятность допустить ошибку. Для недопущения ошибок надо тщательно проверять всю вносимую информацию. При оформлении полиса ОСАГО большое значение имеет выбор страховой фирмы. Список страховщиков, оказывающих такие услуги, указан на вебсайте Российского союза автостраховщиков. В настоящее время предоставление возможности оформления ОСАГО онлайн обязательно для всех страховых компаний, работающих на рынке «автогражданки». Те фирмы, которые не выполняют это условие, подвергаются штрафам.

Таким образом, оформление полиса ОСАГО необходимо для надежной защиты от неожиданных затрат, которые связаны со своей автомашиной. Для повышения доступности страхования компании предоставляют страхователям различные пакеты услуг, обеспечивающие возможность экономии значительных финансовых сумм.