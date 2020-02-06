Для поддержания автомобиля в исправном состоянии он должен регулярно проходить технический осмотр и при необходимости ремонтироваться. Компьютерная диагностика авто – важная составляющая мероприятий, направленных на поддержание работоспособности всех конструктивных элементов машины. Она представляет собой комплекс действий, позволяющих определить поломку и подлежащие замене детали.

Диагностика может быть частичной (проверяется конкретный узел) и полной, предусматривающая осмотр следующих частей машины:

Электроника;

Мотор;

Трансмиссия;

Выхлопная и тормозная система;

Рулевое управление;

Система зажигания и кондиционирования;

Ходовая часть.

Этапы компьютерной диагностики

Диагностика авто состоит из нескольких этапов:

Расшифровка цифровых данных с учетом кодов ошибок;

Аналоговая проверка;

Анализ данных, полученных при сканировании;

Подведение итога тестирования;

Удаление кодов ошибок с последующей повторной инициализацией системы.

Когда нужно проходить компьютерную диагностику

Благодаря современным технологиям КД удастся с точностью определить реальный пробег транспортного средства, и узнать какой оставшийся ресурс расходников и деталей. Компьютерная диагностика в ЗАО (Москва), проводимая компанией «Апекс», — https://apeks-m.ru/kompyuternaya-diagnostika/ осуществляется с помощью современного оборудования. Результат проверки — составленный отчет об исследованном автомобиле. Автовладельцу выдается список выявленных неисправностей с рекомендациями по их устранению.

Компьютерная диагностика автомобиля позволяет узнать, в каком техническом состоянии находятся основные узлы, агрегаты и системы. Она дает возможность с точностью определить скрытую неисправность. Проводится перед покупкой поддержанного авто и перед проведением ремонта. Потребуется посетить автосервис, если бортовой компьютер оповестил о возникшей поломке, а также при наблюдении нехарактерного поведения машины и появлении посторонних звуков.

Периодичность диагностики прописывается в сервисной документации каждого авто. Оповещение водителя о поломках может происходить с помощью пиктограмм, сигнальных лампочек и диодов, загорающихся на приборной панели. Записаться на посещение автосервиса «Апекс» можно в телефонном режиме.