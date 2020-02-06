Оригинальные или совместимые? Выбираем запчасти для грузового автомобиля

Темный подвал вместо цеха, вчерашние школьники вместо рабочих и контроль качества «на глазок» — примерно такая картина возникает в голове автовладельцев, стоит им услышать, что запчасти – не оригинал. Несмотря на всю живописность, эта сцена не имеет ничего общего с реальностью: на самом деле разница между «оригиналом» и «аналогом» в большинстве случаев формальна.

Что такое оригинал и причем тут OEM?

Оригинальными считаются запчасти и расходные материалы, которые используются при сборке автомобиля, а также во время сервисного и гарантийного обслуживания машины у официальных дилеров. Такие детали поставляются в фирменной упаковке с нанесенным на нее логотипом бренда и имеют уникальный каталожный номер.

Причем оригинальными считаются не только запчасти, выпускаемые самими Scania, MAN или Volvo, но и любые комплектующие от независимых OEM-предприятий, производящих детали для автоконцернов по контракту (аббревиатура OEM означает «original equipment manufacturer» — производитель оригинального оборудования).

Зачастую даже отдельные узлы грузовика могут оказаться «плодом творчества» сразу нескольких фирм. Рассмотрим наглядный пример.

Отличие оригинальных и неоригинальных автозапчастей на примере Mercedes—Benz

Начиная с 1964 года греческое предприятие Grantex специализируется на производстве фрикционных материалов для коммерческого автотранспорта. В частности, компания выпускает тормозные колодки для дисковых тормозов Knorr SL7, которые устанавливаются на Mercedes-Benz Actros MP III.

То есть, когда в сертифицированном автосервисе вам предлагают «оригинальные тормозные колодки Mercedes», на самом деле речь идет о перемаркированной продукции Grantex. Причем это отнюдь не единственная OEM-деталь, используемая в SL7. Направляющие суппортов для Knorr выпускает турецкая компания Umit Automotive Industry Co. Ltd, продукция которой известна на мировом рынке под маркой Freenco.

Совместимые запчасти не имеют ничего общего с контрафактом

Разница заключается лишь в том, что «оригинал» вы получаете из третьих рук в красивой коробке, на которой изображена трехконечная звезда. С тем же успехом нужные комплектующие можно приобрести напрямую у завода-изготовителя, который является официальным поставщиком немецкого концерна: хотя формально они и будут считаться неоригинальными, на практике такие детали полностью совпадают по своим характеристикам с фирменными.

Впрочем, одно отличие все же есть: поскольку при покупке аналогов вы не переплачиваете за бренд, в среднем их цена оказывается на 35 — 40% ниже. В интернет-магазине СТАТ можно приобрести и оригинальные запчасти, и совместимые аналоги. Выбор за вами.