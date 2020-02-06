Типичные неисправности и замена тормозных суппортов

Тормозной суппорт — один из основных узлов тормозной системы автомобиля, который отвечает за передачу механического усилия на тормозные колодки. Суппорты испытывают колоссальные нагрузки и достаточно быстро изнашиваются.

Типичные признаки неисправности

Автомобиль ведет в сторону при торможении. При условии исправности подвески и правильно отрегулированного сход-развала, симптом указывает на заметную разницу тормозных сил по одной из осей. Обычно это вызвано заклиниванием суппорта.

Свист или скрежет после отпускания педали тормоза. Источником звука является трение колодок о тормозной диск. Это говорит о неисправности направляющих суппорта: в норме колодки должны возвращаться в исходное положение.

Перегрев тормозных дисков. Это может указывать на подклинивание суппорта, что влечет за собой преждевременный износ тормозных колодок. Они попросту прогорят под действием силы трения.

Ремонт тормозных суппортов: на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит

Замена тормозных суппортов в сборе — удовольствие не из дешевых. Например, цена одного оригинального суппорта (без колодок) Haldex составляет от 30 до 50 тысяч рублей (в зависимости от модификации).

Есть ровно две альтернативы: использование б/у-запчастей, либо покупка новых деталей напрямую у OEM-производителя. Первый вариант сам по себе достаточно рискованный: вы не можете знать наверняка, насколько выработан ресурс узла, не говоря уже о скрытых деформациях и трещинах, которые зачастую не может обнаружить даже опытный мастер. Поэтому рассмотрим второй сценарий.

Суппорты от OEM производителя

На сегодняшний день одним из лидеров рынка тормозных систем является предприятие Umit Automotive Industry Co. Ltd, основанное в Турции в 1995 году. Компании принадлежит торговая марка Freenco, под которой налажено производство комплектующих для систем торможения грузовых автомобилей.

Практически 80% продукции бренда идет на экспорт: турецкие комплектующие используют многие европейские фирмы, включая Knorr Bremse, Meritor, SAF, Brembo (который, кстати, выпускает суппорты не только для коммерческого транспорта, но и для гоночных машин класса GT), WABCO, BPW и упомянутый выше Haldex.

Помимо механизмов суппортов в сборе, ассортимент Freenco включает в себя ремкомплекты направляющих, а также отдельные запчасти (скобы, пыльники, резьбовые винты), что позволяет избирательно менять пришедшие в негодность детали.

Среди преимуществ марки стоит отметить отсутствие зарубежных представительств: заводы компании сосредоточены в городе Конья и полностью подконтрольны Umit Automotive Industry. Таким образом, OEM-комплектующие Freenco ни в чем не уступают по качеству брендированным запчастям, при этом цена аналога суппорта Haldex Modul X-GEN I Series оказывается практически в 3 раза ниже оригинала, хотя их технические характеристики полностью идентичны.