Как выбрать чехлы для автомобильных сидений

Покупка автомобиля — важная инвестиция. Поэтому каждый водитель старается следить за машиной и поддерживать ее в хорошем состоянии, чтобы авто прослужило дольше. Запчасти производителя не вечны, и вы делаете замену, когда возникает необходимость. Так же и сидения салона подвержены износу и со временем теряю привлекательный внешний вид. Причин может быть много: испачкали дети, воздействие ультрафиолета, неаккуратная еда, перевозка животных, механические повреждения и т.д. Это ведет к необходимости замены сидений или приобретению защитных чехлов, что значительно дешевле. Если вы все же решились на замену чехлов, большой ассортимент, представленный в магазинах, может запутать и сбить с толку. Следующие советы помогут принять правильное решение.

Материал чехла для сидений

На рынке представлено большое разнообразие материалов для чехлов на автомобильные сидения. Основные из них: неопрен, велюр, кожа и холщовая ткань. Эти материалы имеют свои преимущества и недостатки, различаются по стоимоимости и эксплуатационным характеристикам. Рассмотрим каждый подробнее:

— Неопреновые чехлы на сиденья термостойкие и влагостойкие. Они обеспечивают максимальную защиту от повреждения водой и другими напитками, грязи, мусора и солнечного ультрафиолетового излучения. Это идеальный материал для любителей бездорожья и активного отдыха, а также водителей с детьми.

— Велюровые чехлы на сиденья имеют уютный плюшевый вид. Они изготовлена ​​из полиэстера или хлопка и похожи на бархат. Эта ткань обеспечивает максимальный комфорт и сверхмягкую отделку. Однако не обладает большой водостойкостью, но идеально подходит, если вам важны тактильные ощущения.

— Кожаные чехлы на сиденья — этот вариант идеально подходит для тех, кто живет в районе с холодным климатом, но может оказаться проблемой в жаркие месяцы. Кожа не впитывает влагу, а большинство жидкостей удерживает на поверхности, а это значит хорошо защищает кресла. Однако, в зависимости от качества, приобретаемого вами покрытия, в жаркие дни некоторые могут липнуть к телу.

— Холщовые чехлы на сиденья — эти чехлы на сиденья идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни, благодаря своей износостойкости и долговечности. От брызг воды до грязи, эта ткань может противостоять непредсказуемым изменениям погоды, а также ежедневным грубым обработкам. Помимо прочности, этот материал также очень удобен и эстетичен. Благодаря плотной посадке, чехол идеально натягивается на автомобильные сиденья, не оставляя неудобных и непривлекательных складок ткани. Так что, если у вас есть дети, домашние животные или и то, и другое, этот чехол будет идеальным вариантом.

Снятие мерок и универсальные модели

Есть несколько моментов, которые должны учитывать автовладельцы при выборе чехлов на сиденья. Как только вы решите, какой материал вам нужен, проверьте, есть ли у вас в авто следующие опции: встроенные экраны или DVD-плееры, подголовники являются встроенными или регулируемыми, сиденья с подлокотниками или без, подушки безопасности. Отталкиваться при покупке необходимо исходя из этих факторов. Или купить чехлы, разработанные для марки вашего автомобиля. На сайте https://autonew16.ru представлен большой ассортимент чехлов для салона, оплетки на руль и других полезных аксессуаров для защиты салона.

Стоимость чехлов для салона прежде всего зависит от материала, используемого для изготовления. Некоторые автомобильные чехлы на сиденья легко ломаются и доставляют неудобства во время вождения. Лучше изначально потратить больше времени на выбор, чтобы найти чехлы, которые будут надежными, удобными и долговечными.