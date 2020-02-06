Компактный внедорожник, отличается высокой проходимостью. Кузов имеет грунтовку катафорезом, от коррозии металла. Более детально характеристики LADA 4×4 можно посмотреть в нашем каталоге магазина.

4×4 3DR

Трех дверное авто. Одна из дверь расположена в хвосте машины, для доступа к багажнику. Салон вмещает четырех пассажиров.

4×4 Urban 3DR

Улучшенная трех дверная версия LADA 4×4. Универсал потерпел изменения в функционале. Расширилась цветовая линейка у кузова.

4×4 5DR

Пяти дверной габаритный и вместительный автомобиль, рассчитанный на пять пассажиров. Основа из оцинкованной стали.

4×4 Urban 5DR

Модифицированная версия пяти дверной LADA, с улучшенным дизайном. В новой цветовой линейке.

4×4 Bronto

Прокаченный функционал с добавлением новых возможностей автомобиля. Трех дверной, вмещает четырех пассажиров.

Сравнение характеристик кузовов LADA 4×4

Кузова внедорожника LADA 4×4 на официальном сайте, имеют как схожие характеристики, так и существенные отличия. Объединяет автомобиль независимо от моделей тип кузова – универсал. У серии автомобиля все колеса ведущие, что делает машину полно приводной. Также, у всех моделей двигатель находиться в передней части кузова.

Высота кузова

LADA 4×4 компактный автомобиль. Своей высотой модели не различаются. Что же касается трех дверных модели, то их высота, как и у пяти дверных аналогов составляет 1.640 мм. Высота LADA Bronto достигает 1.749 мм.

Ширина кузова

Ширина измеряется от передней части машины до её хвоста. Для четырех моделей 4×4 масштаб кузова одинаково составляет 1.680 мм. Исключение LADA Bronto, показатель ширины фиксируется на 1.713 мм.

Длина кузова

Показатели кузова LADA схожи между собой по основным параметрам, но длина у моделей разная. Длина кузова автомобилей:

4×4 3DR – 3.740 мм;

4×4 Urban 3DR – 3.640 мм;

4×4 5DR – 4.240 мм;

4×4 Urban 5DR – 4.140 мм;

4×4 Bronto – 3.680 мм;

Багажное отделение

LADA 4×4 оснащена багажным отделением, с откидным механизмом пассажирского сиденья для увеличения вместимости. Во всем модельном ряду предусмотрена данная функция. Открывается дверь вбок. Вместимость всех трех дверных моделей LADA, в том числе и Bronto составляет:

С учетом пассажиров – 265 л;

Грузовая – 585 л.

В пяти дверных кузовах объём багажника значительно превышает трех дверные модели:

С учетом пассажиров – 420 л;

Грузовая – 780 л.

Колея колес

Расстояние между следами от шин на дороге. У внедорожника ширина колеи передних и задних колес в разницу 20 см. Вне зависимости от моделей LADA 4×4. Расстояние между колёсами:

Передняя колея — 1.440 мм;

Задняя колея — 1.420 мм.

У LADA Bronto показатель передней оси смещен и составляет 1.478 мм.

Колесная база

Продольное расстояние между осями передних и задних колес завесит от размера кузова. Для трех дверных моделей меньшего размера база 2.220 мм. Для пяти древних 2.700 мм.