Компактный внедорожник, отличается высокой проходимостью. Кузов имеет грунтовку катафорезом, от коррозии металла. Более детально характеристики LADA 4×4 можно посмотреть в нашем каталоге магазина.
4×4 3DR
Трех дверное авто. Одна из дверь расположена в хвосте машины, для доступа к багажнику. Салон вмещает четырех пассажиров.
4×4 Urban 3DR
Улучшенная трех дверная версия LADA 4×4. Универсал потерпел изменения в функционале. Расширилась цветовая линейка у кузова.
4×4 5DR
Пяти дверной габаритный и вместительный автомобиль, рассчитанный на пять пассажиров. Основа из оцинкованной стали.
4×4 Urban 5DR
Модифицированная версия пяти дверной LADA, с улучшенным дизайном. В новой цветовой линейке.
4×4 Bronto
Прокаченный функционал с добавлением новых возможностей автомобиля. Трех дверной, вмещает четырех пассажиров.
Сравнение характеристик кузовов LADA 4×4
Кузова внедорожника LADA 4×4 на официальном сайте, имеют как схожие характеристики, так и существенные отличия. Объединяет автомобиль независимо от моделей тип кузова – универсал. У серии автомобиля все колеса ведущие, что делает машину полно приводной. Также, у всех моделей двигатель находиться в передней части кузова.
Высота кузова
LADA 4×4 компактный автомобиль. Своей высотой модели не различаются. Что же касается трех дверных модели, то их высота, как и у пяти дверных аналогов составляет 1.640 мм. Высота LADA Bronto достигает 1.749 мм.
Ширина кузова
Ширина измеряется от передней части машины до её хвоста. Для четырех моделей 4×4 масштаб кузова одинаково составляет 1.680 мм. Исключение LADA Bronto, показатель ширины фиксируется на 1.713 мм.
Длина кузова
Показатели кузова LADA схожи между собой по основным параметрам, но длина у моделей разная. Длина кузова автомобилей:
- 4×4 3DR – 3.740 мм;
- 4×4 Urban 3DR – 3.640 мм;
- 4×4 5DR – 4.240 мм;
- 4×4 Urban 5DR – 4.140 мм;
- 4×4 Bronto – 3.680 мм;
Багажное отделение
LADA 4×4 оснащена багажным отделением, с откидным механизмом пассажирского сиденья для увеличения вместимости. Во всем модельном ряду предусмотрена данная функция. Открывается дверь вбок. Вместимость всех трех дверных моделей LADA, в том числе и Bronto составляет:
- С учетом пассажиров – 265 л;
- Грузовая – 585 л.
В пяти дверных кузовах объём багажника значительно превышает трех дверные модели:
- С учетом пассажиров – 420 л;
- Грузовая – 780 л.
Колея колес
Расстояние между следами от шин на дороге. У внедорожника ширина колеи передних и задних колес в разницу 20 см. Вне зависимости от моделей LADA 4×4. Расстояние между колёсами:
- Передняя колея — 1.440 мм;
- Задняя колея — 1.420 мм.
У LADA Bronto показатель передней оси смещен и составляет 1.478 мм.
Колесная база
Продольное расстояние между осями передних и задних колес завесит от размера кузова. Для трех дверных моделей меньшего размера база 2.220 мм. Для пяти древних 2.700 мм.