Geely на создание «антивирусных» систем для автомобилей потратит свыше 50 млн долларов.
Geely разработает «антивирусную» защиту для автомобиля
06.02.2020 00:04
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После вспышки опасного коранавируса, в китайской компании задумались над созданием защиты против вирусов. Для этого, автопроизводитель выделяет 53 млн долларов.
К новому проекту Geely подключит не только китайское подразделение, но также и научно-исследовательские центры, расположенные в США и Европе.
Компания намерена разработать комплексную защиту, которая исключит проникновение опасных частиц в салон авто.
Речь идет о новых системах кондиционирования салона, а также нанесения антибактериальных средств на часто используемые зоны в салоне автомобиля.
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