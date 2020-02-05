Geely разработает «антивирусную» защиту для автомобиля

После вспышки опасного коранавируса, в китайской компании задумались над созданием защиты против вирусов. Для этого, автопроизводитель выделяет 53 млн долларов.

К новому проекту Geely подключит не только китайское подразделение, но также и научно-исследовательские центры, расположенные в США и Европе.

Компания намерена разработать комплексную защиту, которая исключит проникновение опасных частиц в салон авто.

Речь идет о новых системах кондиционирования салона, а также нанесения антибактериальных средств на часто используемые зоны в салоне автомобиля.