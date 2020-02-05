Mazda запатентовала новый рядный шестицилиндровый ДВС, а судя по патентным изображениям, новый мотор будет располагаться в подкапотном пространстве продольно.
Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
06.02.2020 00:03
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По слухам он дебютирует в новом поколении Mazda 6. Новый силовой агрегат станет продолжением семейства Skyactiv.
К тому же для нового мотора разработана восьмиступенатая автоматическая коробка передач.
О создании рядной «шестерки» от представителей Mazda стало известно еще в марте прошлого года.
Тогда представители японской компании ничего не стали сообщать про новые агрегаты.
Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
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