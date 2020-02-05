Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Mazda запатентовала новый рядный шестицилиндровый ДВС, а судя по патентным изображениям, новый мотор будет располагаться в подкапотном пространстве продольно.

По слухам он дебютирует в новом поколении Mazda 6. Новый силовой агрегат станет продолжением семейства Skyactiv.

К тому же для нового мотора разработана восьмиступенатая автоматическая коробка передач.

О создании рядной «шестерки» от представителей Mazda стало известно еще в марте прошлого года.

Тогда представители японской компании ничего не стали сообщать про новые агрегаты.

Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.