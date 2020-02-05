Suzuki увеличила продажи в России в 3,3 раза в январе

В компании рассказали о продажах своих автомобилей за январь.

В отчетный период российские дилеры марки реализовали 521 автомобиль, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался в 3,3 раза больше.

Самым продаваемым автомобилем остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 341 экземпляра, а это в 3,3 раза больше.

В 3,7 раза больше было продано модели Suzuki SX4. В количественном выражении результат составил 134 единицы.

Также рост продаж показал и внедорожник Suzuki Jimny новой генерации. Его результат составил 46 проданных штук, что в 2,2 раза больше.