Hyundai продемонстрировала новый хэтчбек Hyundai i20

Новая генерация хэтчбека будет представлена в марте на мотор-шоу в Женеве.



Пока же Hyundai подогревает интерес к модели и публикует официальные изображения, анонсируя новый дизайн автомобиля.

В частности, в компании говорят, что дизайн выполнен в стиле «чувствованной спортивности».

То есть новое поколение Hyundai i20 будет иметь более спортивный и динамичный облик со стилистикой, как у новой Сонаты.

Какие изменения произойдут в салоне пока неизвестно, но предполагается, что там появится новая цифровая приборная панель и центральный дисплей по 10,25 дюйма каждый, объединённые, как у Мерседесов.

Какая моторная гамма будет у нового Hyundai i20 не раскрывают.