Renault анонсировал обновление для бюджетного Renault Triber

Renault в Индии на мотор-шоу Auto Expo 2020 покажет обновленный кроссовер Renault Triber.

Известно, что после обновления габариты трехрядной версии Triber останутся без изменений: длина — 3 990 мм, ширина — 1 739 мм и высота — 1 637 мм, размер колесной базы — 2 636 мм.

Напомним, в основе семиместного «паркетника» лежит тележка CMF-A plus, которая является модернизированной версией платформы CMF-A.

В Индии Renault Triber предлагают с литровым 72-сильным бензиновым мотором.

Трансмиссия для кроссовера предлагается пятиступенчатая механическая или пятиступенчатый «робот».

Сейчас Triber в Индии предлагают по цене от 495 000 рупий до 649 000 рупий, что в пересчёте составляет от 441 тыс. до 578 тыс. рублей.