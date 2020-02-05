SKODA RAPID: надежная машина для ценителей экономичности и стиля

Рынок автомобилей буквально перенасыщен предложениями. Десятки концернов со всего мира предлагают массу самых разных моделей, да еще в различных комплектациях, поэтому покупатель буквально теряется среди всего этого и не понимает, что выбрать. Покупка автомобиль – вещь непростая, здесь существуют свои правила и тенденции. В салонах можно видеть постоянно появляющиеся свежие модели, но не стоит сразу же покупаться на их новизну. Есть вещи, которые уже не самые новые и давно на слуху и водителей, но от этого они все еще не потеряли своей ценности. К примеру, это касается роскошной машины SKODA RAPID.

Данное авто начало выпускаться еще в начале 2010-х годов, сразу обрело невероятную популярность в силу своей доступной стоимости и очень приличной начинки. Мощный двигатель, красивый полуспортивный кузов, отличный салон с самым передовым оборудованием внутри – это лишь малая часть достоинств модели. Сейчас последним обновлением RAPID выступает апгрейд 2019 года, он получил много интересного, поэтому водителям по прежнему не стоит выбрасывать данную машину из сферы своего внимания. На сайте http://www.skoda-major.ru/rapid/ можно узнать какие комплектации SKODA RAPID доступны сейчас в Москве.

Доступные комплектации

Так как модель выпускается уже около 10 лет, то она обзавелась многими комплектациями, которые позволяются водителю подобрать тот вариант, который ему максимально подходит. Основными комплектациями выступают:

Отличный и относительно недорогой вариант с кожаной отделкой сидений, руля и даже рычага КПП. Имеет подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, подогрев воды для мойки переднего стекла, водительское сиденье регулируется по высоте;

Оборудована электромеханическим усилителем руля, независимой передней подвеской, 2-х зонным климат-контролем для достижения в салоне лучших условий, есть передние и задние электростеклоподъемники, крутая мультимедиа система, красивые галогенные фары;

Для водителей на стиле доступны все уже упомянутые возможности в предыдущих комплектациях. Даже пассажирские сиденья регулируются по высоте, установлена система регулирования клиренса VHC, уделено максимальное внимание безопасности.

Каждый вариант по-своему хорош. В целом, SKODA RAPID – отличная машина для людей, которые ценят комфорт и красоту, в ней за разумную цену есть все необходимое для достойной езды.