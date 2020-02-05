Власти Великобритании запретят продажу гибридных авто к 2035 году

О том, что в Великобритании намерены запретить продажу автомобилей обычными ДВС сообщалось и ранее.

При этом теперь уточняется, что к 2035 году планируется ввести запрет и на машины с гибридными силовыми установками.

То есть главной целью Великобритании становится продажа и эксплуатация автомобилей только с электрической силовой установкой.

Этот же запрет будет касаться и микроавтобусов. Стоит отметить, что ранее в стране планировали ввести запрет на пять лет позже, то есть к 2040 году, причем в списке не указывали гибридные машины.

Но в результате было принято решение ввести запрет и на гибриды, и на машины с ДВС в 2035 году.