Skoda объявила скидки на свои автомобили в России в феврале

Чешская компания на российском рынке в феврале своим клиентам будет предоставлять скидки на покупку новых автомобилей.

Так, весь февраль в дилерских центрах марки Skoda на Octavia в рамках специального предложения будет действовать скидка до 185 тыс. рублей.

Это же предложение распространяется на Rapid и флагманский Superb, которые в последний месяц зимы можно будет купить с выгодой до 153 тыс. и 290 тыс. рублей. На кроссовер Kodiaq выгода клиента может составить до 235 тыс. рублей.

До конца февраля также будет действовать КАСКО 3% при покупке Octavia и Kodiaq.

Помимо этих предложений на модели, выпущенные в 2019 году продлеваются программы Трейд-ин и Утилизация, по которым можно получить скидку до 130 тыс. рублей.