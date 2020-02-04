Доля продаж дизельных машин в массовом сегменте составила 5%

Исследование проведенное агентством «Автостат» показало, что дизельных машин среди моделей массового сегменте продается в России не так уж и много.

Доля продаж дизельных машин в массовом сегменте составила всего 5%, причем наблюдается тенденция сокращения популярности таких авто, так как в 2018 году доля была 5,3%.

Больше всего дизельных авто в указанном сегменте продает компания Peugeot. На долю дизельных авто этой марки пришелся 41% от всех продаж, тогда как годом ранее показатель был 29%.

На втором месте оказались автомобили марки Citroen, занявшие долю в 35%. В тройке лидеров располагаются Toyota и Mitsubishi с результатом 22%.