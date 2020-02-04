Модель Toyota Aygo на рынке является конкурентом Citroen C1 и Peugeot 108, но если для последних новое поколение выпускать не намерены, то хэтчбек Toyota Aygo скоро сменит поколение.

Дело в том, что подобные автомобили не пользуются хорошим спросом, но в японской компании решили экспериментировать и сделать из автомобиля класса супермини компактный кроссовер.

При этом после смены поколений хэтчбек будет нацелен в первую очередь на молодую аудиторию. Его разработкой займутся специалисты европейского подразделения компании.

Toyota Aygo нового поколения будет стилизован под SUV и получит в моторной гамме ДВС.

Как только машина не будет соответствовать экологическим нормам, компания намерена его электрифицировать, предложив гибридную, а возможно и полностью электрическую установку.

Рендер независимых дизайнеров.