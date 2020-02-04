Седан ВАЗ-21099 почти без пробега продают за 1 млн рублей

На продажу 20-летнюю Лада выставили в Казахстане. Этот экземпляр законсервировали в 2001 году.

Модель ВАЗ-21099 имеет пробег всего 1 024 км, и за нее владелец просит почти 1 млн рублей в эквиваленте.

Ранее выставленный на продажу экземпляр был в частой коллекции и находился в теплом гараже, но в 2001 году его отвезли новому владельцу, который и поставил ее на «консервацию».

Продавец отмечает, что продаст машину только коллекционеру. Как известно, Lada 21099 «Спутник» собирали в период с 1990 по 2004 год на предприятии «АвтоВАза».

После на смену этому седану пришла модель 2115 семейства «Самара».