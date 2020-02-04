«Группа ГАЗ» получила ОТТС на новый низкопольный автобус

«Группа ГАЗ» в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) вписала еще одну модель, которой стал городской автобус GAZelle City. Новую модель вписали в ОТТС «ГАЗели Next».

GAZelle City это малый городской автобус с низким полом. Он получил обозначение ГАЗ-А68R52.

В документе указано, что длина автобуса составляет 6 620 мм, ширина – 2 200 мм, высота – 2 720 мм. Колесная база – 3 950 мм.

Модель будет оснащаться турбодизелем Cummins ISF/Huadong ISF объёмом 2,8-литра и мощностью 150 л.с., а трансмиссия предусмотрена 5-ступенчая механическая, тогда как привод задний.

Выпускать GAZelle City будут на 19 и 22 мест. В первом случае в машине будет предусмотрена площадка для инвалида-колясочника. К тому же все версии будут оборудованы откидной аппарелью.

Производство новой маршрутки уже налаживается, но когда она станет доступна для заказа и сколько будет стоить пока неизвестно.