Опубликован рейтинг самых популярных авто в городах-миллионниках

Самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках назвали специалисты «Автостат» на основании данных по продажам за прошлый год.

В ходе исследования выяснилось, что в 16 крупных городах РФ лидирует 4 модели. Лидером сразу в семи городах является модель KIA Rio.

В числе этих городов-миллионников оказался Петербург, где было продано 4 014 экземпляров данной модели. Также в списке, где больше всего продается KIA Rio есть Казань – 1 711 ед., Новосибирск – 1 304 ед., Нижний Новгород – 1 154 ед., Ростов-на-Дону – 825 ед., а также Краснодар и Красноярск, где продажи KIA Rio составили 10 33 и 690 экземпляров.

Отечественная модель Лада Гранта оказалась самой продаваемой в Уфе – 1 268 ед., Омске – 513 ед., Челябинске – 1 197 ед., Перми – 1 442 ед., а также Волгограда – 1 121 ед.

Семейство автомобилей Лада Веста оказалось востребованным у жителей Воронежа и Екатеринбурга, где объёмы продаж модели за 2019 год составили 1 512 и 1 403 ед.

Что касается столичного авторынка, то тут чаще всего продавался Volkswagen Polo. Его объёмы продаж составили 13 536 ед.