Автомобили Toyota научат определять ошибочный разгон

В японской компании разработали сложную систему безопасности, в которой будет игнорироваться ситуация, если водитель перепутал педали.

По статистике, в Японии 15% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом произошли по вине водителей старше 75 лет, которые перепутали педали.

Новая разработка японского автопроизводителя основана на большом количестве данных.

В системе анализируется не только ситуация перед автомобилем, но также отслеживается движение соседних транспортных средств, которые подключены к интернету.

Представленная разработка в машинах концерна Toyota Motor появится летом текущего года, но пока ее будут использовать только в Японии.