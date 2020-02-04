Toyota разработала новую систему безопасности, которая позволит избежать ложных нажатий на педаль акселератора.
Автомобили Toyota научат определять ошибочный разгон
04.02.2020 23:22
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В японской компании разработали сложную систему безопасности, в которой будет игнорироваться ситуация, если водитель перепутал педали.
По статистике, в Японии 15% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом произошли по вине водителей старше 75 лет, которые перепутали педали.
Новая разработка японского автопроизводителя основана на большом количестве данных.
В системе анализируется не только ситуация перед автомобилем, но также отслеживается движение соседних транспортных средств, которые подключены к интернету.
Представленная разработка в машинах концерна Toyota Motor появится летом текущего года, но пока ее будут использовать только в Японии.
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