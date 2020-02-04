Марка Datsun готовит обновление для небольшого хэтчбека redi-GO

В основе модели лежит та же тележка, что и в популярном Renault Kwid, вот только французская модель в Индии продается лучше, чем хэтчбек от Datsun.

Обновленный Datsun redi-GO фотошпионы заметили на дорогах общего назначения. Хэтчбек пока покрыт камуфляжной пленкой, поэтому его новые особенности пока рассмотреть невозможно.

Уже известно, что в модели после обновления появится вторая подушка безопасности и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Моторная гамма хэтчбека останется без изменений. Клиенту будут предлагать бензиновые 0,8 и 1,0-литровые моторы мощностью 54 и 68 л.с. Для них предусмотрена механическая или роботизированная трансмиссия.

Презентация рестайлингового Datsun redi-GO состоится в марте текущего года. В Индии Datsun redi-GO сейчас предлагается по цене от 280 тыс. рупий, что в пересчете составляет 250 тыс. рублей.