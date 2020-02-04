Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы

Кроссовер нового, четвертого по счету поколения будет представлен 3 марта, а место презентации станет автосалон в Женеве.



До премьерного показа новый Kia Sorento сфотографировали без камуфляжа в Калифорнии во время съёмок рекламы.

Четвертая генерация автомобиля создавалась на новой платформе, а в ее внешности появилась новая светодиодная оптика, задние фонари, а фары головного света стали трехсекционными.

На двери багажника появился спойлер, а в переднем бампере будут выстроены противотуманные фары. Габариты автомобиля стали больше, но показатели пока неизвестны. Линейка двигателей модели будет представлена бензиновыми и дизельными ДВС.

В зависимости от рынка Kia Sorento предложат с турбированными дизельными агрегатами объёмом 2,0 и 2,2 литра, а также бензиновыми 2,0 и 2,5-литровыми моторами.

В более дорогих версиях появится гибридная установка и 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель.

Предполагается, что в нашей стране Kia Sorento будет доступен с 2,5-литровым атмосферным ДВС и 2,2-литровым дизелем. Сейчас кроссовер в России продают за 1 545 000 рублей.