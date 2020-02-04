Новый пикап Hyundai Santa Cruz замечен во время тестов

Новый пикап от компании Hyundai выйдет, как ожидается, в 2021 году.

Пока же автопроизводитель проводит тестирование новинки, прототип которой был представлен несколько лет назад.

Не так давно в компании официально подтвердили, что готовят к выходу свой пикап Santa Cruz. Его презентация должна состояться этой осенью, а производство организуют в следующем году на заводе в США.

Как ранее отмечали представители бренда, новый Hyundai Santa Cruz не будет полноценным пикапом, а скорее это будет автомобиль с уклоном в сторону кроссоверов.

Его моторная гамма будет представлена 2,4 или 2,0-литровыми агрегатами с отдачей 185 и 238 л.с. Ожидается и появление гибридной установки.

Пикап Hyundai Santa Cruz получит совершенно новый дизельный ДВС.