Росстандарт 3 февраля объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили бренда Ford Transit.

Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России, выпущенные в период с 25 июня по 29 ноября 2019 года.

Причиной необходимости проведения сервисной кампании является предупреждающая наклейка на задний борт, которая в рамках отзыва будет установлена в автомобилях за счет компании. Как говорится в сообщении ведомства: