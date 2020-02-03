Росстандарт 3 февраля объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили бренда Ford Transit.
Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России
03.02.2020 22:37
6 0
Ford отзывает 125 автомобилей Ford Transit в России, выпущенные в период с 25 июня по 29 ноября 2019 года.
Причиной необходимости проведения сервисной кампании является предупреждающая наклейка на задний борт, которая в рамках отзыва будет установлена в автомобилях за счет компании. Как говорится в сообщении ведомства:
«Причиной отзыва транспортных средств с исполнением загрузочного пространства «бортовая платформа» является перекрытие задних огней при откидывании заднего борта более чем на 50%, а также отсутствие наклейки, предупреждающей об этом».
Комментарииcomments powered by HyperComments