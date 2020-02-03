Кабриолет усыпанный стразами продают в Крыму за 1 млн рублей

Необычный экземпляр кабриолета, выставленный на продажу в Крыму, это Toyota Camry Solara 2004 года выпуска.



Владелец полностью обклеил кузов автомобиля стразами, а в салоне была заменена старая обивка на бежевую кожу. Объявление о продаже машины появилось на сайте «Авито.Авто».

В объявлении продавец указывает, что для оклейки стразами кузов потребовался год, так как клеили их вручную и поштучно. В общей сложности на кузове находится 400 тысяч стразов.

Также они присутствуют и в салоне, а именно на рулевом колесе, дверных картах, а также на передней и центральной панели.

Отмечается, что даже несмотря на присутствие стразов машину можно без проблем мыть на обычной мойке.

Что касается технической части, то машина приводится в движение 3,3-литровым 218-сильным двигателем, работающим с автоматической КП и переднеприводной системой.