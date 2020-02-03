Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Taigun

Эту модель немецкая компания разрабатывала специально для индийского рынка, который сейчас считается активно развивающимся.

Длина Volkswagen Taigun всего 4,2 метра, размер колесной базы 2,65 метра, а в основе модели лежит модернизированная платформа MQB-A0.

Такая тележка еще используется компанией Skoda, которая на мотор-шоу в Нью-Дели тоже покажет компактный кроссовер.

В немецкой компании отмечают, что при разработке Volkswagen Taigun учитывали особенность индийских дорог, поэтому дорожный просвет автомобиля составляет 205 мм.

Кроссовер будет доступен с 1,5-литровой 1130-сильной турбочетверкой, в которой реализована система деактивации цилиндров при малых нагрузках.

Предположительно, в Индии Taigun еще будет предлагаться с литровым 115-сильным агрегатом, работающим на природном газе.

В качестве трансмиссии в новинке будет использоваться «механика» или «робот» с двумя сцеплениями, а привод у кроссовера будет только передний.