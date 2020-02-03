Об этом рассказали аналитики агентства «Автостат», опубликовав результаты исследования за прошлый год.

В отчетный период россияне приобрели 525 новых люксовых автомобиля сегмента SUV. Таким образом, продажи люксовых кроссоверов в РФ в 2019 году выросли на 12%, при том что в целом рынок люксовых авто показал падение на 10%.

На нашем рынке представлено всего четыре люксовых внедорожника, но больше всего продается Bentley Bentayga.

Его результат – 160 проданных экземпляров и доля 31% в продажах. На второй строчке располагается Rolls-Royce Cullinan (122 ед.), на третьей – Maserati Levante (117 ед.) и на четвертой находится Lamborghini Urus (116 ед.).

Россияне в 2019 году потратили 54,5 млрд рублей на люксовые авто.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 38 млн рублей представлен в России.