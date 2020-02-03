Представили обновлённый Renault Megane

Renault представила свой обновленный Megane, который станет доступен на европейском рынке летом, а ближе к старту продажу автопроизводитель озвучит и цены на модель.



Renault Megane будет предлагаться с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, основанной на 1,6-литровом бензиновом ДВС и новой трансмиссией, в котором нет сцепления.

Это новая гибридная силовая установка с трансмиссией E-Tech. В ее основе лежит коробка передач, в которой нет синхронизаторов и сцепления.

Подобное решение Renault уже демонстрировала шесть лет назад на концепт-каре Renault Eolab.

В трансмиссии E-Tech используется доработанная коробка от Eolab, которая одновременно работает с электродвигателем и ДВС.

В E-Tech используется трехвальная коробка передач без синхронизаторов и сцепления, а к самой коробки присоединён 1,6-литровый бензиновый мотор.

В гибридной системе переключение передач происходит за счет кулачковых муфт, причем все это работает без рывков и толчков.

Этот процесс контролируется электроникой, которая синхронизирует работу коленвала ДВС и тягового электрического мотора, размещенного за трансмиссией.

Еще в системе есть стартер-генератор, раскручивающий коленвал 1,6-литрового двигателя.

В целом движение машины с E-Tech начинается только на электрической тяге, и только потом подключается к ДВС.

Renault Megane на электрической тяге сможет проезжать до 50 км.

Обновленный Renault Megane будет еще предлагаться в версии RS-Line, которая будет оснащаться 300-сильным бензиновым агрегатом.

Внешне обновленный вариант хэтчбека можно будет отличить от текущей версии по новым бамперам, иным воздухозаборникам, светодиодным фарам и слегка измененными крыльями.

В салоне французской модели будет устанавливаться 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, и сенсорный 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Помимо гибридной силовой установки в моторной гамме Megane будет 1,3-литровый бензиновый агрегат в четырех вариантах мощности — 100, 115, 140 и 160 л.с. Еще предложат литровый 120-сильный турбомотор, 1,5-литровый дизель с 95 и 115-сильной отдачей.