Речь идет о малолитражке Daewoo Matiz, которая, как известно, официально не поставляется в страну с 2016 года.

Журналисты портала Motor1.com, выяснили, что в России все еще можно найти новые авто за 349 тысяч рублей и находятся они у одного из дилеров в Москве.

Там остались экземпляры новых Daewoo Matiz без пробега, выпущенные в период с 2013 по 2015 годы. Как известно, Matiz сняли с производства еще в мае 2018 года, а его поставки в нашу страну прекратили в 2016 году.

Еще по состоянию на конец 2019 года новых Daewoo Matiz у дилера было порядка двух десятков, а по состоянию на февраль их осталось 8 единиц.

В целом машины в идеальном состоянии, но у некоторых экземпляров уже наблюдается коррозия на патрубках выхлопной системы и самих глушителях.

Дилер советует покупателям все-таки провести обработку автомобиля антикором, за что просит 16 тысяч рублей.

Стоимость новых машин варьируется от 349 до 399 тыс. рублей. К тому же дилер предлагает на машины полноценные гарантии – 3 года или 100 тыс. км пробега.