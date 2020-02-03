В модельной линейке MINI появится среднемоторный родстер

По его словам в руководстве бренда MINI рассматривают возможность выпуска среднемоторного родстера. Расширение модельного ряда необходимо для компании, так как ее продажи падают и только в прошлом году объёмы проданных MINI сократились на 4%.

При этом остальные подразделения материнской компании «БМВ» показали хороший рост. В связи с этим автопроизводитель задумался о расширении модельной линейки MINI, причем планируется выпустить новую интересную модель, и пока рассматривают именно родстер.

Если он выйдет, то в движение его будет приводить электрическая силовая установка. Как известно, через несколько лет все модели этого бренда намерены электрифицировать.

Что касается новинки, то предполагается, что ее внешность будет выполнена в стилистике прототипа MINI Superleggera Vision, который показали еще в 2014 году. Этот концепт разрабатывали совместно с Carrozzeria Touring Superleggera.