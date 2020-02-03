Компания Kia в этом месяце проведет официальную презентацию нового бюджетного кроссовера, предназначенного в первую очередь для индийского рынка.



Этот автомобиль будет представлен на автосалоне в Индии, который начнет свою работу 6 февраля.

Незадолго до премьеры Kia раскрыла некоторые подробности о недорогом Kia Sonet, который на рынке будет представлен с четырьмя силовыми установками, в том числе и дизельной.

Так, выяснилось, что в моторной гамме кроссовера будет два литровых двигателя мощностью 83 и 120 л.с., а также 1,6-литровый ДВС мощностью 123 л.с.

Дизельная линейка будет представлена турбированым агрегатом с отдачей 90 л.с. Среди трансмиссий в зависимости от двигателя будет механика, вариатор или 7-скоростная роботизированная КП. Система привода будет предусмотрена только на переднюю ось.

В списке оснащенности нового Kia Sonet будет до 6 подушек безопасности, климатическая установка или кондиционер, а также современные системы безопасности и помощи водителю.

Kia Sonet, хоть и будет представлен в Индии, но окажется глобальной моделью. Список стран, где появится кроссовер, пока не раскрывают.