Рассекречена радиаторная решетка «Русского Прадо» от УАЗ

Презентация нового внедорожника от «УАЗ» должна состоятся во второй половине 2021 года.

Благодаря Роспатенту постепенно раскрывается информация про «Русский Прадо». В ведомстве уже зарегистрировали большое количество различных элементов экстерьера и интерьера.

Накануне в Роспатенте был опубликован капот будущего рамного внедорожника.

Следом за ним появились эскизы радиаторной решетки. Таким образом, уже есть три основных элемента (оптика, капот, решетка радиатора), которые сформировали переднюю часть автомобиля.

Напомним, в новом внедорожнике будут использовать турбомотор и новую трансмиссию, а помимо этого в машине появится климат-контроль и электронный стояночный тормоз.