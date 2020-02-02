В Москве на площадке перед дилерским центром «Автолайт» были замечены минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5.
Новые минивэн GN8 и кроссовер GS5 от GAC добрались до России
02.02.2020 16:10
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Это две китайские модели, которые пока не продаются на российском рынке, а в дилерском центре они проходили техническое обслуживание после автопробега по России.
В столицу GAC GN8 и GAC GS5 прибыли из Екатеринбурга. Расстояние в 1,5 тыс. км. на автомобилях преодолели за несколько дней.
Одновременно с новыми моделями в испытаниях принимал участие большой кроссовер GS8.
Он уже продается в нашей стране, а в автопробеге принимала участие версия с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Сейчас GAC GS8 в дилерских центрах предлагают с 2,0-литровым турбомотором и шестиступенчатым «автоматом».
Как пишет портал «Китайские автомобили», GAC GS5 официально должен появится в текущем году.
Источник: китайские-автомобили.рф
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