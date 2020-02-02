Новые минивэн GN8 и кроссовер GS5 от GAC добрались до России

В Москве на площадке перед дилерским центром «Автолайт» были замечены минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5.

Это две китайские модели, которые пока не продаются на российском рынке, а в дилерском центре они проходили техническое обслуживание после автопробега по России.

В столицу GAC GN8 и GAC GS5 прибыли из Екатеринбурга. Расстояние в 1,5 тыс. км. на автомобилях преодолели за несколько дней.

Одновременно с новыми моделями в испытаниях принимал участие большой кроссовер GS8.

Он уже продается в нашей стране, а в автопробеге принимала участие версия с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Сейчас GAC GS8 в дилерских центрах предлагают с 2,0-литровым турбомотором и шестиступенчатым «автоматом».

Как пишет портал «Китайские автомобили», GAC GS5 официально должен появится в текущем году.

Источник: китайские-автомобили.рф