Объёмы продаж таких автомобилей составили 2 038 экземпляров, из которых большая часть приходится на модели бренда Bentley.

Рынок люксовых авто с пробегом в РФ вырос на 9% в 2019 году, а лидером в сегменте Luxury стал Bentley, занявший долю в 35%.

Таких авто с пробегом было реализовано 726 экземпляров. Mercedes-Benz Maybach S-Class является вторым самым востребованным на вторичном рынке, тогда как на первичном авторынке он является лидером. В прошлом году этот автомобиль был перепродан 706 раз.

В тройке лидеров располагается Maserati с результатом 246 ед. также на рынке подержанных автомобилей было продано 196 ед. Rolls-Royce, 69 – Lamborghini, 67 – Ferrari и 28 – Aston Martin.