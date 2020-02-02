Toyota начала приём заказов на кроссовер Toyota Wildlander

Дилеры марки Toyota в Китае начали принимать заказы на новый кроссовер Wildlander.

Эта модель дебютировала в ноябре прошлого года. Новинка является перелицованной версией Toyota RAV4 пятой генерации.



В Китае за Toyota Wildlander просят от 169,9 тысячи юаней, что в пересчете 1 546 000 рублей. Напомним, кроссовер получил 2,0-литровый 171-сильный мотор, а еще для него доступна гибридная силовая установка с 222-сильной отдачей.

Этот агрегат создан на базе 2,5-литрового мотора. Трансмиссия для Wildlander доступна только вариаторная.



Покупатель сможет заказать стандартную систему полного привода – DTC, более улучшенный вариант с подключением задней оси через электромеханические многодисковые муфты, или самый продвинутый вариант с электромотором на задней оси.