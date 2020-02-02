Lincoln сокращает свой модельный ряд

Бренд Lincoln является подразделением компании Ford Motor, которая, как известно, следует новой стратегии развития, сокращая расходы.



В рамках этой стратегии, Ford пересматривает свой модельный ряд и линейку моделей своих брендов.

Как стало известно, у Lincoln модельная линейка сократится и скоро с производства и продаж снимут седан Lincoln MKZ.

Его производство осуществляется в Мексике, а на его производственную линию планируют поставить новые модели.

Отказаться от Lincoln MKZ компания вынуждена из-за низкого спроса. По предварительным данным, производство будет прекращено в середине этого года.

Однако, есть информация, согласно которой Lincoln в ближайшие годы выпустит новую классическую модель, и для нее возродят название Zephyr. Никаких подробностей об этом проекте пока нет.