Обнародованы сроки выхода нового минивэна Volkswagen Viloran

Новый минивэн Volkswagen Viloran который был создан для китайского рынка и в продажу он поступит через два месяца.

Данная модель пока будет доступна исключительно в Китае, но по последним данным, она может стать глобальной.

Напомним, Viloran создан на универсальной платформе MQB. Машина получила размеры: длина – 5 346 мм, ширина – 1 976 мм, высота – 1 781 мм. Размер колесной базы – 3 180 мм.

В Китае роскошный семиместный Viloran будет предлагаться с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с.

Пару агрегату составит 8-диаппазоный «автомат». Также будет предлагаться и гибридная версия, но она появится позже.

Точные цены на минивэн Viloran пока не озвучили. По предварительным данным, машину в КНР можно будет купить за 321 900 юаней минимум, что в пересчете около 2,8 млн рублей.