УАЗ напомнил о передвижном автоклубе УАЗ-452Д

Первым «автоклубом» был УАЗ-452Д под названием «Кубанец-У1К», а позже компания начала выпускать другую модификацию «автоклуба».

На официальной страничке Ульяновского Автомобильного Завода, автопроизводитель продолжает знакомить со своей историей.

Недавно пресс-служба компании показала еще одну модификацию «автоклуба».

В этот раз была продемонстрирована версия с отдельным пассажирским модулем. Такая модификация была создана в 1986-м и выпускалась она до 1995 года, а вот серия У1К автобусного типа выпускалась до 1992 года.



Версия с отдельным грузопассажирским модулем получила индекс Т12.02. Их предлагали в нескольких вариантах с глухой задней стенкой, багажным люком или дверью.