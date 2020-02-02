Volkswagen начнет продавать электромобили самому себе

В ЕС из-за невыполнения требований по снижению уровня вредных выбросов автопроизводителей начнут штрафовать. Суммы штрафов могут стать рекордными для автокомпаний.

В Volkswagen нашли способ, как избежать штрафов за невыполнение норм. Так, в компании решили выпускать электрокары и отдавать их в аренду.

Дело в том, что спрос на электрические авто сейчас очень низкий, а компаниям сейчас нужно снизить средний расход углекислого газа на километр.

Летом прошлого года в Германии заработал каршеринг WeShare, который принадлежит немецкому автопроизводителю Volkswagen.

Через него и будут использовать электрокары выпускаемые концерном, причем WeShare у Volkswagen будет покупать «зеленые» машины.

Таким образом, Volkswagen сможет заработать с продажи электрокаров и снизить средний показатель выбросов до 95 граммов углекислого газа на километр.

WeShare пока работает только в Берлине, но в дальнейшем сервис станет доступен и в других европейских городах. Сейчас в WeShare используются электрокары e-Golf и e-up!