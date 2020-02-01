Российские аналитики посчитали, сколько россияне в прошлом году потратили на покупку новых автомобилей.
В РФ в 2019 году было продано новых автомобилей на 2,5 трлн рублей
01.02.2020 16:57
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Как сообщили в агентстве «Автостат», в РФ в 2019 году было продано новых автомобилей на 2,5 трлн рублей, а этот результат оказался на 5,6% больше, чем в 2018 году.
Отмечается, что показатель прошлого года является рекордным за всю историю рынка.
Впрочем, средняя стоимость легковой машины выросла на 8,2%, а вот объёмы реализованных авто сократили на 2,3%.
Из общей суммы 240 миллиардов рублей пришлось на авто российские марок, тогда как иномарок было продано на сумму 2 трлн 300 млрд рублей, а это 90% от общей емкости.
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