Changan назвал дату премьеры рестайлингового CS75 для России

Согласно данным пресс-службы компании, рестайлинговый Changan CS75 будет представлен в феврале. Во время презентации расскажут о стоимости и комплектациях.

Уже известно, что CS75 будет отличаться оформлением передней части, а в салоне появится 10,25-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида и еще предложат климат-контроль на две зоны.

В движение автомобиль будет приводить 1,8-литровый 150-сильный двигатель, пару которому составит 6-ступенчатая автоматическая КП, работающая с подключаемым полным приводом.