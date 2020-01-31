Как выяснили российские журналисты, УАЗ выпустит внедорожную версию УАЗ «Буханки».

По предварительным данным, речь идет об экспедиционной версии, подобную той, которую недавно получил Патриот.

Есть данные, что новая модификация получит оранжевый цвет, и конечно же для нее предложат набор внедорожного оборудования, среди которого будет бампер с кенгурином и лебедкой, а также экспедиционный багажник.

Двигатель в спецверсии останется прежним, но ожидается появление заднего дифференциала.

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