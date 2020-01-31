Volkswagen готовит «заряженный» электрокроссовер ID 4 GTX

Volkswagen готовит новый электрокар семейства ID, который публично покажут на автосалоне в Нью-Йорке.

В апреле немецкий автопроизводитель публично представит кроссовер ID.4, и это уже будет серийная версия кроссовера, после которого будет выпущена кросс-версия «паркетника», а она получит название ID.5.

Volkswagen ID.4 и ID.5 будут относиться к серии GTX, а это аналог GTI, то есть электрические кроссоверы будут высокопроизводительными с полным приводом.

Технические характеристики будущих моделей пока держат в секрете, но предполагается, что в них установят силовые установки мощностью более 300 л.с.