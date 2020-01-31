Skoda снизила цену на базовый Skoda Karoq до старта продаж

Skoda перед стартом продаж своего кроссовера Karoq скорректировала цены на самую доступную комплектацию.



Ранее сообщалось, что 14 февраля в дилерских центрах чешской марки начнут продажи Skoda Karoq.

Модель в версии Ambition с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. должны были предлагать по цене от 1 515 000 рублей, но теперь объявлено, что такая версия будет доступна от 1 499 000 рублей.

Кроссовер Ambition предложат со 150-сильным агрегатом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод у этой версии передний.

Среди опций в Ambition указаны шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, подогрев водительского и пассажирского кресла, система стабилизации, 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы, датчики дождя и света, круиз-контроль и 16-дюймовые колесные диски.

На старте продаж для кроссовера будет доступен пакет First Edition, который дилеры будут предлагать бесплатно.

В версии Ambition бесплатный пакет добавит тонировку задних стекол, комбинированную обивку кресел и поясничные опоры в них.

Помимо этого, стала известна цена на версию Style, которую можно будет купить за 1 673 00 рублей.

В дальнейшем в продаже появится кроссовер с 1,6-литровым 110-сильным агрегатом, и это будет базовый мотор.

По предварительным данным версии с этим агрегатом появятся не ранее апреля. Полноприводные варианты модели в российских дилерских центрах появятся ориентировочном в октябре.