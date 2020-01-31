Президент немецкой компании уверен, что пик объёмов производства и продаж новых автомобилей уже прошел.

В связи с этим автомобильный рынок начнет сокращаться. Bosch предрек падение авторынка на 10 млн авто к 2025 году.

При этом через пять лет будет нижняя точка сокращения продаж, тогда как в дальнейшем снова начнется рост.

Рост авторынка будет обусловлен появлением более доступных автомобилей. В 2020 году прогнозируют выпуск 89 млн автомобилей.

Максимальный показатель был в 2017 году, когда автопроизводители выпустили 95,2 млн машин. С того момента наблюдается только сокращение объёмов производства.

Напомним, что Bosch является крупнейшим поставщиком компонентов для автомобилей многих производителей.

Доходы немецкой компании сократились в связи с чем она будет проводить массовые сокращения.