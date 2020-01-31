Президент немецкой компании уверен, что пик объёмов производства и продаж новых автомобилей уже прошел.
Bosch предрек падение авторынка на 10 млн авто к 2025 году
31.01.2020 11:46
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В связи с этим автомобильный рынок начнет сокращаться. Bosch предрек падение авторынка на 10 млн авто к 2025 году.
При этом через пять лет будет нижняя точка сокращения продаж, тогда как в дальнейшем снова начнется рост.
Рост авторынка будет обусловлен появлением более доступных автомобилей. В 2020 году прогнозируют выпуск 89 млн автомобилей.
Максимальный показатель был в 2017 году, когда автопроизводители выпустили 95,2 млн машин. С того момента наблюдается только сокращение объёмов производства.
Напомним, что Bosch является крупнейшим поставщиком компонентов для автомобилей многих производителей.
Доходы немецкой компании сократились в связи с чем она будет проводить массовые сокращения.
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