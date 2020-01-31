В интервью с зарубежными журналистами представитель бренда рассказал, что компания активно осваивает водородные технологии, а помогает ей в этом Toyota.

Напомним, что компании заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого к 2025 году будут выпущены водородные автомобили.

Компания BMW делает ставку на водородные технологии, будучи уверенной, что в производстве такие машины будут не дороже, чем модели с ДВС.

Первым водородную версию должен получить BMW X5. Тестовые прототипы на базе этой модели уже тестируют и их запас хода составляет 400-480 км.

К 2022 году запас хода намерены увеличить до 560 км. В дальнейшем водородную установку предложат для моделей X6 и X7.