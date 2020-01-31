В этом году автосалон во Франкфурте традиционно пройдет в сентябре, но в 2021 году мероприятие изменит формат.

В частности, Франкфуртский автосалон прекратит своё существование и в дальнейшем его начнут проводить в другом городе и другом формате.

В ближайшее время организаторы мотор-шоу должны определится с местом проведения. Сейчас рассматривают такие города: Кельн, Гамбург, Ганновер, Берлин и Мюнхен.

Что касается изменения формата, то тут планируют сделать участие в автосалоне более привлекательным для автопроизводителей.

Стоит отметить, что в последние годы автомобильные компании все чаще отказываются от участия в автомобильных салонах, что в основном связано со стоимостью участия.

Вместо этого бренды стали проводить презентации онлайн, либо делать собственные мероприятия, где проходит демонстрация новинок.