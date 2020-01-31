ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

В дальнейшем такие проекты будут реализовывать и другие банки.

Первым банком в России, который запустил маркетплейс для продажи автомобилей, стал ВТБ. Проект был реализован при партнерстве с автоагрегатором ILSA.

Россиянам предлагают каталог новых автомобилей, которые можно бронировать и даже оформлять на них кредит.

То есть в режиме онлайн можно будет выбирать любые автомобили, которые есть в дилерских центрах. Онлайн предлагают оформлять и кредиты.

Реализация такого проекта позволит ВТБ сократить издержки на выдачу займов, пишет «РБК».

Стоит отметить, что на маркетплесе можно только подать заявку на кредит, тогда как оформление сделки все же будет происходить в автосалоне с представителем банка ВТБ.

Полностью оформить автокредит онлайн можно будет в этом году, когда запустят такую возможность. Сейчас на сайте банка представлено более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Также в базе есть 871 дилер в 71 городе РФ.