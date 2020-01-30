Покупатели подержанных машин, не обладающие специальными знаниями и практическими навыками для их самостоятельной диагностики, могут воспользоваться услугой подбора автомобиля, которую оказывают специализированные фирмы. Она включает в себя не просто проверку найденной покупателем машины, но и поиск автотранспортного средства, которое соответствует его требованиям.

Преимущества услуги

Автоподбор в Украине предусматривает заключение договора между специализированной компанией и клиентом по поиску подходящей для него машины. В рамках выполнения данного договора исполнитель берет на себя решение всех проблем, связанных с мониторингом рынка, изучением объявлений, выполнением предварительного осмотра, оцениванием технического состояния машины и правильным оформлением документов на нее. Кроме того, в состав услуги могут входить оформление сделки купли-продажи, регистрация авто и другие нюансы. Основные преимущества услуги автоподбора таковы:

Экономия времени. При самостоятельном поиске покупатель может поверхностно осмотреть не больше трех машин в день, тогда как специализированная фирма располагает гораздо более богатыми возможностями.

Возможность использования услуг опытных специалистов, которые выполнят комплексную всестороннюю оценку автомобиля.

Возможность использовать не все предоставляемые фирмой услуги, а только одну или несколько нужных. К примеру, можно воспользоваться помощью в техническом осмотре или базой данных.

«Подводные камни» автоподбора

Хотя услуга автоподбора обеспечивает множество удобств и приносит несомненную пользу, она связана и с определенными рисками для покупателя машины:

Специалисты фирмы, предоставляющей услугу автоподбора, могут проявлять невнимательность и допускать ошибки, как и все люди.

При самостоятельном поиске автомобиля могут возникнуть новые идеи и варианты. Фирма же будет четко выполнять пункты договора, не выходя за его рамки.

Вероятность нарваться на мошенников невелика, но не исключена. На рынке всегда могут найтись недобросовестные посредники.

Таким образом, услуга автоподбора может принести весьма ощутимую пользу. Однако покупателю нужно помнить о том, что ездить на автомобиле будет он, а не работник фирмы, так что окончательное решение следует принимать на основании собственного мнения. Как и в любом другом деле, здесь очень важно найти грамотного и добросовестного исполнителя.