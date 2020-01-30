Покупатели подержанных машин, не обладающие специальными знаниями и практическими навыками для их самостоятельной диагностики, могут воспользоваться услугой подбора автомобиля, которую оказывают специализированные фирмы. Она включает в себя не просто проверку найденной покупателем машины, но и поиск автотранспортного средства, которое соответствует его требованиям.
Преимущества услуги
Автоподбор в Украине предусматривает заключение договора между специализированной компанией и клиентом по поиску подходящей для него машины. В рамках выполнения данного договора исполнитель берет на себя решение всех проблем, связанных с мониторингом рынка, изучением объявлений, выполнением предварительного осмотра, оцениванием технического состояния машины и правильным оформлением документов на нее. Кроме того, в состав услуги могут входить оформление сделки купли-продажи, регистрация авто и другие нюансы. Основные преимущества услуги автоподбора таковы:
- Экономия времени. При самостоятельном поиске покупатель может поверхностно осмотреть не больше трех машин в день, тогда как специализированная фирма располагает гораздо более богатыми возможностями.
- Возможность использования услуг опытных специалистов, которые выполнят комплексную всестороннюю оценку автомобиля.
- Возможность использовать не все предоставляемые фирмой услуги, а только одну или несколько нужных. К примеру, можно воспользоваться помощью в техническом осмотре или базой данных.
«Подводные камни» автоподбора
Хотя услуга автоподбора обеспечивает множество удобств и приносит несомненную пользу, она связана и с определенными рисками для покупателя машины:
- Специалисты фирмы, предоставляющей услугу автоподбора, могут проявлять невнимательность и допускать ошибки, как и все люди.
- При самостоятельном поиске автомобиля могут возникнуть новые идеи и варианты. Фирма же будет четко выполнять пункты договора, не выходя за его рамки.
- Вероятность нарваться на мошенников невелика, но не исключена. На рынке всегда могут найтись недобросовестные посредники.
Таким образом, услуга автоподбора может принести весьма ощутимую пользу. Однако покупателю нужно помнить о том, что ездить на автомобиле будет он, а не работник фирмы, так что окончательное решение следует принимать на основании собственного мнения. Как и в любом другом деле, здесь очень важно найти грамотного и добросовестного исполнителя.