Volkswagen снова стал крупнейшим автопроизводителем в мире

В 2018 году немецкий концерн по объёмам продаж оказался только на втором месте, но в 2019 году компании удалось снова вернуть первенство.

Volkswagen снова стал крупнейшим автопроизводителем, реализовав по итогам прошлого года 10 974 600 новых автомобилей, включая 242 300 грузовых машин.

На второй строчке располагается Toyota и только на третьей позиции оказался лидер 2018 года – Renault-Nissan-Mitsubishi.

Последний официально отчет еще не опубликовал, но входящие в его состав компании уже рассказали о результатах деятельности, поэтому не сложно посчитать, что объёмы продаж составили около 10,298 млн ед., что на 4,3% меньше.

Что касается Toyota, то ее объёмы продаж составили 10 742 122 автомобилей, что на 1,4% больше.