В 2018 году немецкий концерн по объёмам продаж оказался только на втором месте, но в 2019 году компании удалось снова вернуть первенство.
Volkswagen снова стал крупнейшим автопроизводителем в мире
30.01.2020 22:54
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Volkswagen снова стал крупнейшим автопроизводителем, реализовав по итогам прошлого года 10 974 600 новых автомобилей, включая 242 300 грузовых машин.
На второй строчке располагается Toyota и только на третьей позиции оказался лидер 2018 года – Renault-Nissan-Mitsubishi.
Последний официально отчет еще не опубликовал, но входящие в его состав компании уже рассказали о результатах деятельности, поэтому не сложно посчитать, что объёмы продаж составили около 10,298 млн ед., что на 4,3% меньше.
Что касается Toyota, то ее объёмы продаж составили 10 742 122 автомобилей, что на 1,4% больше.
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